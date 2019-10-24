В РФ будут судить бывшего украинского министра

Экс-министр транспорта и связи Украины, бывший народный депутат Николай Рудьковский, который находится под стражей в России, предстанет перед российским судом за якобы нападение на посольство РФ в Киеве.
Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве "граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций "Правый сектор", "Азов" и других "праворадикальных" объединений совершили нападение" на посольство России.
"Указанные лица забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили", - говорится в сообщении.
"Прибывший на место происшествия Рудьковский присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами", - отметили в Следкоме.
Подчеркивается, что такие действия "причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей".
Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
В Следкоме отметили, что принимают меры "по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения".
14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.
Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "теракт".
В этот день у российской дипмиссии в Киеве произошли массовые беспорядки.
6 февраля 2017 года в связи с этим по событиям 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому.
В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу.