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В РФ будут судить бывшего украинского министра

В РФ будут судить бывшего украинского министра
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Рудьковский был объявлен в международный розыск, а в 2018 году задержан в аэропорту "Внуково" при пересечении границы России.

Экс-министр транспорта и связи Украины, бывший народный депутат Николай Рудьковский, который находится под стражей в России, предстанет перед российским судом за якобы нападение на посольство РФ в Киеве.

Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве "граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций "Правый сектор", "Азов" и других "праворадикальных" объединений совершили нападение" на посольство России.

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"Указанные лица забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили", - говорится в сообщении.

"Прибывший на место происшествия Рудьковский присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами", - отметили в Следкоме.

Подчеркивается, что такие действия "причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей".

Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В Следкоме отметили, что принимают меры "по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения".

14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

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Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "теракт".

В этот день у российской дипмиссии в Киеве произошли массовые беспорядки.

6 февраля 2017 года в связи с этим по событиям 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу.

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Россия, Суд, РФ, Николай Рудьковский.
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