Во время пожара в России погибло трое человек

По данному факту начато уголовное производство, причины пожара устанавливаются.

Во время пожара в Рязанской области России погибло трое детей. Об этом сообщают российские СМИ ссылаясь на Следственный комитет РФ.

Как говорится в сообщении, пожар произошел ночью 27 октября. После того как пожарные справились с огнем, было обнаружено тела троих детей, двух девочек и мальчика.

По факту гибели детей открыто уголовное дело. Также сообщается, что на место трагедии выехали сотрудники следственного управления.

В данное время проводятся необходимые следственные действия. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Так же работники Следственного комитета пытаются установить причину гибели детей.

Как сообщалось ранее, в Калифорнии эвакуировали около 50 тыс. жителей из-за бушующих лесных пожаров на севере штата.