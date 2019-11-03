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"Нормандский саммит": в Кремле говорят, что Путин готов

"Нормандский саммит": в Кремле говорят, что Путин готов
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Песков заявляет, что Путин готов к "нормандскому саммиту".

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, сообщает ТАСС.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 1 ноября сказал, что Украина, Франция и Германия готовы к встрече лидеров "нормандской четверки", но Россия не хочет прогресса по этому вопросу.

По его словам, дата "нормандской" встречи зависит от российской стороны, потому что Украина выполняет договоренности, которые были достигнуты. Этими договоренностями было согласование "формулы Штайнмайера" и разведение сил на трех участках – в Станице Луганской, Золотом и Петровском, напомнил министр.

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Разведение сил в Золотом Луганской области завершилось 1 ноября.

Разведение в Петровском Донецкой области должно было начаться 4 ноября. Однако 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что его перенесут из-за обстрелов 30 октября. Разведение войск возможно только при условии сохранения режима "тишины" в течение семи дней.

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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
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