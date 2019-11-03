Российские правозащитники требуют прекратить преследования крымских татар

Новости Украины:Правозащитники отмечают, что с марта 2014 года в Крыму "начались и продолжаются по сегодняшний день репрессии в отношении крымских татар.

Члены Правозащитного Совета Санкт-Петербурга обнародовали заявление, в котором потребовали прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на их заявление.

"Мы требуем прекратить преследование крымских татар. При советской власти крымскотатарский народ подвергся депортации, которая началась 18 мая 1944 года. За право вернуться на родную землю крымские татары боролись десятилетиями. 8 ноября 1989 года депортация крымскотатарского народа была признана незаконной Верховным Советом СССР. Свободными людьми, обладающими теми же правами, что и остальные, крымские татары почувствовали себя лишь после конца СССР", – говорится в заявлении.

"Официально Россия признает прежние репрессии и декларирует заботу о процессе реабилитации. Фактически же крымских татар вновь выдавливают с полуострова. Многие были вынуждены уехать и сейчас живут (на материковой – КР) в Украине, в Турции, странах Европы. Но тем, кто остался, представители органов власти, сотрудники МВД и ФСБ постоянно демонстрируют нежелательность их проживания в Крыму. В их домах проходят обыски, их задерживают и доставляют в отделения полиции, их сажают в СИЗО и подвергают пыткам, суды приговаривают их к чудовищным – "сталинским" – срокам", – заявляют правозащитники.

"Крымских татар преследуют по этническому признаку (фактически негласно крымские татары считаются «неблагонадежной нацией"). Их преследуют за вероисповедание: многие крымские татары принадлежат к одному из направлений в исламе — "Хизб ут-Тахрир" (в России признанной террористической, запрещенной организацией, но разрешенной в Украине и во многих других странах). Правозащитный Совет Санкт-Петербурга категорически возражает против формирования из крымскотатарского народа образа врага. Мы против обвинений народа в экстремизме и терроризме", – говорится в заявлении.

10 июня 2019 года после обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь человек. В тот же день суд начал их арестовывать по статье об организации или участии в деятельности террористической организации и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.