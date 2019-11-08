Песков ответил на высказывание Макрона касательно развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три стратегических модели развития.

В Кремле заявляют, что оценка президентом Франции Эммануэлем Макроном путей развития России отличается от "русофобских апокалиптических сценариев".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается заявления президента Франции о сценариях развития России. Здесь тоже справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который, наверное, импонирует российской стороне, и в том числе российскому президенту, который, как вы знаете, высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств", - сказал пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков отметил, что сценарий развития России - это тот, который выбирает президент, "которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития".

"Вы знаете, что делегировали подавляющим большинством голосов, поэтому президент и осуществляет вместе с руководством страны, правительством развитие нашего государства", - отметил Песков.

Он добавил, что в этом сценарии есть все элементы, о которых говорил Макрон.

"Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе взаимовыгодное отношение", - сказал Песков.

Макрон считает нынешнюю модель развития России нестабильной из-за ускоренных темпов перевооружения, а также демографических и экономических проблем. Первым вариантом французский президент назвал воссоздание России в качестве супердержавы. По его мнению, это будет "невероятно тяжело", учитывая вышеуказанные проблемы, а также консервативную политическую и идеологическую модель страны. При этом он добавил, что просчеты стран Запада ”дали некоторый рычаг” для возможности развития России по такому пути.

Вторым вариантом развития страны Макрон назвал евразийскую модель, однако наличие в регионе такого государства как Китай делает ее несбалансированной.

В качестве третьего и наиболее вероятного варианта французский президент видит политику "восстановления сбалансированной политики с Европой". По мнению Макрона, в долгосрочной перспективе развитие России ”не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой”.