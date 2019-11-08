Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение сил в Петровском перенесли
Разведение сил в Петровском перенесли
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Песков ответил на высказывание Макрона касательно развития России

Песков ответил на высказывание Макрона касательно развития России
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три стратегических модели развития.

В Кремле заявляют, что оценка президентом Франции Эммануэлем Макроном путей развития России отличается от "русофобских апокалиптических сценариев".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается заявления президента Франции о сценариях развития России. Здесь тоже справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который, наверное, импонирует российской стороне, и в том числе российскому президенту, который, как вы знаете, высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств", - сказал пресс-секретарь российского президента.

В РФ заявляют, что не намерены отказываться от ядерного оружия

При этом Песков отметил, что сценарий развития России - это тот, который выбирает президент, "которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития".

"Вы знаете, что делегировали подавляющим большинством голосов, поэтому президент и осуществляет вместе с руководством страны, правительством развитие нашего государства", - отметил Песков.

Он добавил, что в этом сценарии есть все элементы, о которых говорил Макрон.

"Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе взаимовыгодное отношение", - сказал Песков.

Макрон считает нынешнюю модель развития России нестабильной из-за ускоренных темпов перевооружения, а также демографических и экономических проблем. Первым вариантом французский президент назвал воссоздание России в качестве супердержавы. По его мнению, это будет "невероятно тяжело", учитывая вышеуказанные проблемы, а также консервативную политическую и идеологическую модель страны. При этом он добавил, что просчеты стран Запада ”дали некоторый рычаг” для возможности развития России по такому пути.

НАТО усиливает позиции в Ла-Манше из-за угроз со стороны РФ

Вторым вариантом развития страны Макрон назвал евразийскую модель, однако наличие в регионе такого государства как Китай делает ее несбалансированной.

В качестве третьего и наиболее вероятного варианта французский президент видит политику "восстановления сбалансированной политики с Европой". По мнению Макрона, в долгосрочной перспективе развитие России ”не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Развитие России.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
04 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Мировой долг достиг рекордного показателя
Мировой долг достиг рекордного показателя
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь