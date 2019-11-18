В РФ хотят, чтобы Берлин и Париж "надавили" на Украину по поводу переговоров с боевиками

Лавров хочет, чтобы Германия и Франция отреагировали на позицию Украины по переговорам с представителями квазиреспублик.

Министр иностранных дела России Сергей Лавров заявил, что Париж и Берлин должны отреагировать на позицию Украины касательно амнистии и переговоров с представителями оккупационных администраций на Донбассе.

Об этом он сказал на совместной с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем пресс-конференции в Москве.

"Еще условием, которые мы выдвигали, помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей, участники нового Нормандского саммита были готовы принять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации Минских договоренностей в полном объеме", - сказал он.

По словам Лаврова, партнеры во Франции и Германии заявляют, что это отражает и их подход.

"Мы рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность полного выполнения Минского комплекса мер - такие сигналы из Парижа и Берлина тем более важны, что мы слышим из администрации президента Зеленского, членов правительства Украины достаточно противоречивые сигналы, в том числе о том, что никакой амнистии, как она обозначена в Минских договоренностях, не будет, что не будет никаких прямых контактов между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал Лавров и добавил, что об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Лавров добавил, что существует целый ряд высказываний, которые требуют реакции от других участников "Нормандского формата".

"Мы рассчитываем, что наши французские коллеги, как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению Минского комплекса мер", - подытожил глава МИД РФ.