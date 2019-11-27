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СМИ: У российского олигарха Дерипаски отобрали гражданство Кипра

СМИ: У российского олигарха Дерипаски отобрали гражданство Кипра
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства.

Российского олигарха Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства. Об этом сообщает кипрская газета Politis.

"Российский бизнесмен Олег Дерипаска оказался в числе 26 человек, лишенных кипрского гражданства", - говорится в сообщении.

По данным газеты, гражданство Кипра также отозвали у сына и дочери Дерипаски. Сообщается, что среди тех, кто лишился гражданства Кипра, есть еще два российских бизнесмена.

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Ранее этой осенью агентство Bloomberg сообщало, что кипрские власти начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девяти россиян. Также процедуру начали в отношении восьмерых камбоджийцев, пятерых китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца. Все они получили гражданство Кипра через программу инвестиций в экономику страны.

Среди тех, у кого планируют отозвать гражданство - находящийся в розыске китайско-малайзийский финансист Джо Лоу. По данным СМИ, помощь в получении гражданства ему оказывал архиепископ Кипрский. Лоу, по данным следствия, является одним из главных организаторов скандальной кражи средств из предназначенного для помощи малайзийским гражданам фонда 1MDB.

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В мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список СНБО, запретили въезд в Украину, заблокировали активы на её территории и запретили выводить с них деньги. В перечень попали три предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставки в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них московский офис "Русала".

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Россия, Санкции, Олег Дерипаска, Российский олигарх.
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