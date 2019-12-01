В РФ школьники обнаружили вмерзшего в лед младенца

В Саратовской области подростки нашли во льду тело младенца.

В Саратовской области Российской Федерации школьники нашли тело младенца, вмерзшего в лед.

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни. По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.

Напоминаем, отравление учеников и педагогов в школе российского села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.