Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Бабак озвучила срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ
Бабак озвучила срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ
В РФ школьники обнаружили вмерзшего в лед младенца
В РФ школьники обнаружили вмерзшего в лед младенца
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Пауэрбанк в стиле ретро-радио от Xiaomi
Пауэрбанк в стиле ретро-радио от Xiaomi

В РФ школьники обнаружили вмерзшего в лед младенца

В РФ школьники обнаружили вмерзшего в лед младенца
03:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В Саратовской области подростки нашли во льду тело младенца.

В Саратовской области Российской Федерации школьники нашли тело младенца, вмерзшего в лед. 

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни. По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.

Напоминаем, отравление учеников и педагогов в школе российского села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Полиция, РФ, Красный Кут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
02 Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)
03 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
04 Выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE из прошлого века
05 Игра слов и несуразные картинки: забавный мастер-класс "как привлечь покупателя"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
В Запорожской области задержали 5 членов банды (Фото и видео)
В Запорожской области задержали 5 членов банды (Фото и видео)
В Житомире открыли мемориальную доску Францу Бржезицкому
В Житомире открыли мемориальную доску Францу Бржезицкому
Рецепт дня: торт-безе с мандаринами
Рецепт дня: торт-безе с мандаринами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь