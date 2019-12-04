"Турецкий поток": Путин критикует Болгарию

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении "Турецкого потока", пригрозил альтернативами.

Ход работ на территории Болгарии в рамках реализации проекта продолжения проекта "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.

Он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны реализовывать проект не так медленно.

"Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы" - напомнил Путин.

Напомним, Венгрия заинтересовалась в получении российского газа не только через Украину, но и по "Турецкому потоку".

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле.