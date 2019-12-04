Россия и Сербия обсуждают поставки газа без транзита через Украину

Путин заявляет, что Сербия будет обеспечена газом вне зависимости от транзита через Украину.

Президент России Путин заявляет, что вопрос увеличения поставок газа в Сербию без транзита через Украину обсуждается.

Об этом он сказал на совместной с президентом Республики Сербия Александром Вучичем пресс-конференции.

"Сербия будет обеспечена газом в любом случае по различным другим маршрутам. Вопрос, который сегодня обсуждался, - вопрос увеличения поставок в Сербию в связи с ростом экономики. Увеличивается потребность Сербии в первичном источнике энергии, и я хочу поздравить с этим сербское руководство", - заявил Путин.

По его словам, "мы видим: в связи с ростом экономики, с ростом потребления растет и спрос, прежде всего, в промышленности, промышленность растет. Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение? Это вопрос, который мы обсуждали".

В свою очередь, Вучич сообщил, что Путин и глава "Газпрома" заверили его в возможности купить дополнительные объёмы российского газа из других стран.

"Первый и второй квартал следующего года мы сможем встретить с определенной уверенностью независимо от переговоров России и Украины. Я себя спокойнее чувствую и даже не могу скрыть улыбку. Спасибо президенту Путину, спасибо нашим русским друзьям", - сказал Вучич.