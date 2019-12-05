Медведев обратился к Евросоюзу с "перемирием"

Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз признает свои ошибки, то тогда возможна нормализация отношений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Евросоюзу признать "ошибки", объявить "перемирие" и завершить "войнушку" с Россией.

Об этом он сказал в ходе общения с российскими журналистами в прямом эфире.

"Сейчас в Европейской комиссии новая команда, она пока не обременена всякими разными прежними решениями, во всяком случае, с точки зрения личной ответственности за них. У них есть шансы это поправить, если они того захотят. Не мы эту войнушку начали и не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие, тогда все можно вернуть в нормальное русло", - считает Медведев.

"Думаю, что все-таки нужно набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти уже в плоскость нормальных отношений, нормализации этих отношений" - подчеркнул он.

Медведев заявил, что Москва готова строить отдельные отношения со странами Европы, если те не готовы решать проблемы сообща.

"Мы готовы наши отношения с европейскими странами выстраивать и на двустороннем треке, ничего такого сверхсложного здесь нет", - сказал он и добавил, что в ЕС решения принимаются коллегиально.

"С Европейским Союзом, не говоря уже о США, у нас не лучший период. Я недавно встречался с рядом моих коллег из Европейского Союза, говорю: ”Послушайте, ребята, смотрите, что вы делаете, ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли там около 100 миллиардов евро, а некоторые еще там 200, и мы, конечно, потеряли, но вы даже не хотите встречаться”. Кому от этого лучше? Вы сказали, что мы с вами дружить не будем и общаться не будем, но это на уровне Европейской комиссии, а в двустороннем порядке как бы можно", - сказал Медведев.

"Это довольно странная история, особенно с учетом того, что в ЕС решения принимаются в ряде случаев в Брюсселе, это коллегиальные решения, рассчитанные на все страны Евросоюза, поэтому политика близорукая, но уверен, она все равно рано или поздно закончится общим примирением", - добавил он.

При этом Медведев подчеркнул, что в исторической перспективе он оптимист. "Все будет хорошо в исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Просто человечество вообще исчезло бы, если бы в конечном случае в исторической перспективе не было бы все хорошо. Я думаю, что и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас", - сказал Медведев.