Завершение строительства "Северного потока-2" затягивается

Газопровод "Северный поток-2" не построят в определенные сроки.

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержках с завершением сооружения газопровода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - заявили в компании.

Впрочем, в компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.

Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.

Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", введенным в эксплуатацию ранее.