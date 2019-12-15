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Кремль готов пойти на уступки в урегулировании ситуации на Донбассе

Кремль готов пойти на уступки в урегулировании ситуации на Донбассе
11:32 Сегодня Телеграф

По словам Дмитрия Пескова, Кремль готов пойти на уступки только в том случаи, если они не нанесут ущерб Минским договоренностям.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль может пойти на некоторые уступки в вопросе урегилирования конфликта на Донбассе, но только если это не нанесет ущерба Минским договоренностям. 

Такое заявление Дмитрий Песков сделал отвечая на вопрос журналистов о возможности компромисса касательно Минских договоренностей. 

"Здесь очень важна формулировка. Любые компромиссы не означают уход от Минских соглашений. Любой отход от минских соглашений грозит полной хаотизации процесса урегулирования, поэтому в рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все" - сказал Песков. 

Песков о Зеленском: Надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже, впервые за три года, состоялась встреча в "нормандском формате". В итоговом комюнике, которое было принято по результатам встречи, сказано, что к концу марта 2020 года на Донбассе должны быть разведены силы в трех точках. 

Также президент Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продолжения транзита российского газа после 1 января по территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что договор о транзите российского газа через территорию Украины будет подписан.

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Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Минские договоренности.
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