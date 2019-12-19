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Экстрадиция чеченского командира: Путин признался, что лгал

Экстрадиция чеченского командира: Путин признался, что лгал
16:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Владимир Путин признал, что Россия не подавала запроса в Германию об экстрадиции бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия не подавала Германии официальный запрос об экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, как он сам утверждал ранее.

Об этом сообщает агентство ТАСС, которое цитирует слова Путина на его большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб. Запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы решили, что смысла нет, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ", - сказал Владимир Путин.

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Напомним, на пресс-конференции после "нормандского саммита" Путин заявил, что Москва подавала запрос на экстрадицию, но не получила ответа на него.

Путин также назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве.

После этого правительство Германии опровергло заявление Путина, что РФ просила об экстрадиции убитого в Берлине Хангошвили.

Напомним, Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".

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Германия, Россия, Владимир Путин, Зелимхан Хангошвили.
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