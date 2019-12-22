Обмен пленными: в РФ заявляют о "новых препятствиях"

В МИД РФ говорят, что появилось новое препятствие, которое не позволит пленным вернуться домой к Новому году и Рождеству.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о новых препятствиях, которые необходимо преодолеть для проведения обмена между Украиной и ОРДЛО. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", — сказал он.

Сергей Лавров вспомнил и о списке с подтвержденными лицами, которые пропали без вести. Глава МИД России заявил, что в контактной группе появился еще один критерий. Стороны согласовали списки, но не все в нем "процессуально очищены". Это тот момент, который помешает всем заключенным вернуться домой к Рождеству и Новому году, говорит глава МИД РФ.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, по итогам встречи ТКГ в Минске, заявил, что не удалось достичь желаемого прогресса по ряду вопросов, в частности, что касается обмена пленными.

Напомним, глава МИД РФ заявил, что Украина на "нормандском саммите" предложила для разведения три участка "в чистом поле".