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Обмен пленными: в РФ заявляют о "новых препятствиях"

Обмен пленными: в РФ заявляют о "новых препятствиях"
16:07 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф

В МИД РФ говорят, что появилось новое препятствие, которое не позволит пленным вернуться домой к Новому году и Рождеству.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о новых препятствиях, которые необходимо преодолеть для проведения обмена между Украиной и ОРДЛО. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов. 

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", — сказал он.

Сергей Лавров вспомнил и о списке с подтвержденными лицами, которые пропали без вести. Глава МИД России заявил, что в контактной группе появился еще один критерий. Стороны согласовали списки, но не все в нем "процессуально очищены". Это тот момент, который помешает всем заключенным вернуться домой к Рождеству и Новому году, говорит глава МИД РФ.

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Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, по итогам встречи ТКГ в Минске, заявил, что не удалось достичь желаемого прогресса по ряду вопросов, в частности, что касается обмена пленными. 

Напомним, глава МИД РФ заявил, что Украина на "нормандском саммите" предложила для разведения три участка "в чистом поле".

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Все по теме:

Донбасс, МИД России, Сергей Лавров, Обмен пленными, ОРДЛО, Возвращение пленных.
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