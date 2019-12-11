Лавров: Санкции США не остановят строительство "Северного потока-2"

Новости Украины:Строительство российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон, сообщает ТАСС.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - заявил глава МИД России.

Напомним: накануне во вторник в Конгрессе США одобрили военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.