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Лавров: Санкции США не остановят строительство "Северного потока-2"

Лавров: Санкции США не остановят строительство "Северного потока-2"
08:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Строительство российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон, сообщает ТАСС.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - заявил глава МИД России.

СМИ: санкции против "Северного потока 2" включены в законопроект по нацобороне США

Напомним: накануне во вторник в Конгрессе США одобрили военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

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США, Санкции, Сергей Лавров, Турецкий поток, Северный поток-2.
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