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"Хотят - пожалуйста": Медведев не исключил снятие санкций с Украины

"Хотят - пожалуйста": Медведев не исключил снятие санкций с Украины
19:17 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Медведев говорит, что Россия готова обсуждать с Украиной вопрос снятия двухсторонних санкций.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

"Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", - сказал Медведев в беседе с журналистами "правительственного пула".

Как подчеркнул премьер РФ, Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

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Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

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"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком - Ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

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Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Санкции.
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