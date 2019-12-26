Лавров заявил о "надежде " на мир на Донбассе при Зеленском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что надежда на урегулирование на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остается.
Как сообщили в МИД России, об этом он сказал в интервью российскому госагентству ТАСС.
"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", - сказал Лавров.
По его мнению, за пять месяцев Зеленский сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять".
"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса", - подчеркнул глава МИД РФ.
По словам Лаврова, благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате". "Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтерантивность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее", - сказал он.
Лавров вновь заявил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог "между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском".
"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - отметил он.
19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". "Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - сказал Путин. "Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих "горячих точках" мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание", - добавил Путин.
Напомним, Сергей Лавров обвинил Европу в "насаждении русофобии".