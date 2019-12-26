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Лавров заявил о "надежде " на мир на Донбассе при Зеленском

Лавров заявил о "надежде " на мир на Донбассе при Зеленском
10:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Сергей Лавров похвалил украинского президента и сказал, что есть надежды на достижение прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что надежда на урегулирование на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остается.

Как сообщили в МИД России, об этом он сказал в интервью российскому госагентству ТАСС.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", - сказал Лавров.

По его мнению, за пять месяцев Зеленский сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

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"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате". "Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтерантивность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее", - сказал он.

Лавров вновь заявил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог "между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском".

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - отметил он.

МИД РФ: Зеленский не поддержал разведение сил вдоль всей линии соприкосновения

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". "Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - сказал Путин. "Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих "горячих точках" мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание", - добавил Путин.

Напомним, Сергей Лавров обвинил Европу в "насаждении русофобии".

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Донбасс, Сергей Лавров, МИД РФ, Владимир Зеленский.
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