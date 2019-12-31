В Кремле отреагировали на обмен между Киевом и ОРДЛО

В пресс-службе президента РФ говорят, что обмен пленными способствует взаимному доверию между сторонами.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин констатировали, что обмен удерживаемыми лицами способствует укреплению взаимного доверия.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия", - говорится в сообщении.

Кроме того, акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер".

Подчёркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Отмечается, что беседа прошла по инициативе украинской стороны.

Как сообщалось ранее, согласно информации пресс-службы главы Украинского государства, во время телефонного разговора Зеленский и Путин договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Кроме того, главы государств выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.