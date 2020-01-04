РФ подала нефть в Беларусь

Россия восстановила поставки нефти в Беларусь.

Поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлено, сообщил заместитель председатель концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставки нефти в направлении НПЗ "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Владимир Сизов.

По его словам, уже до конца суток 4 января прокачают 6000 тонн.

Переговоры о цене российской нефти для Беларуси в 2020 году продолжаются: белорусская сторона требует уменьшения цены по сравнению с 2019 годом. Беспошлинная российская нефть для Беларуси сейчас стоит 83% от мировой цены - 334 долларов за тонну.

Беларусь требует также компенсации за российский налоговый маневр, который негативно отразился на поступлениях в бюджет Беларуси от экспорта нефтепродуктов.

Беларусь пока является фактическим монополистом по транзиту российской нефти в Центральную Европу и Украину. За последние споры между Минском и Москвой по поставкам нефти транзит не останавливался. Однако правительство Беларуси 3 января запретил экспорт нефтепродуктов, в том числе в Украине, чтобы сохранить их для внутреннего потребления. На данный момент информации об отмене этого запрета нет.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский и "Нафтан" из города Новополоцка) снизили загрузку до технологического минимума.

4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с Россией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Льготное поставки нефти объемом 133 тысяч тонн из России готовы вести две российские компании, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Всего Беларусь покупает в России 25 млн тонн нефти.