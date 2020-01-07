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При пожаре в Подмосковье погибли восемь граждан Вьетнама

При пожаре в Подмосковье погибли восемь граждан Вьетнама
15:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В полиции заявили, что погибшие были гражданами Вьетнама а не Таджикистана, как считалось ранее.

В Подмосковье в результате пожара в бытовках погибли восемь нелегалов из Вьетнама. Об этом сообщает ТАСС.

"Число погибших в результате пожара в бытовых помещениях в Подмосковье достигло восьми. Вероятно, все они являются гражданами Таджикистана, сообщил источник в экстренных службах", - говорится в сообщении.

Позже в силовых структурах региона уточнили, что среди погибших граждане Вьетнама, а не Таджикистана, которые, возможно, работали нелегально.

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"В МЧС подтвердили гибель восьми человек. По данным ведомства, пожар произошел около 05:00 на площади 240 кв. м на территории тепличного комплекса. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем было охвачено бытовки", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжается разборка сгоревших конструкций. Не исключают, что возгорание возникло в результате короткого замыкания в электросети из-за обогревательных приборов.

Напомним, в городке Хойнице на севере Польши в результате пожара, произошедшего в местном хосписе, погибли 4 пациента, еще 22 человека получили ранения.

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Пожар, Россия, Подмосковье.
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