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Меркель приехала к Путину обсуждать Донбасс

Меркель приехала к Путину обсуждать Донбасс
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН

В Москве проходят переговоры Путина и Меркель, обсудят вопрос оккупированного Донбасса.

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, на повестке дня, в том числе, вопрос оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Меркель прибыла сегодня в Россию с рабочим визитом.

"Путин и Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о ситуации в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования конфликта на Донбассе в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

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Как отмечается, по итогам переговоров Путин и Меркель планируют провести пресс-конференцию.

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Сирия, Германия, Ангела Меркель, Россия, Ливия, Донбасс, Владимир Путин.
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