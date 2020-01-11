Меркель приехала к Путину обсуждать Донбасс

В Москве проходят переговоры Путина и Меркель, обсудят вопрос оккупированного Донбасса.

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, на повестке дня, в том числе, вопрос оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Меркель прибыла сегодня в Россию с рабочим визитом.

"Путин и Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о ситуации в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования конфликта на Донбассе в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Как отмечается, по итогам переговоров Путин и Меркель планируют провести пресс-конференцию.