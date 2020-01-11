Макрон приедет в Киев

Новости Украины:Украина, Франция и Германия договорились о трехстороннем звонке в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном украинского самолета, а также о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия в ближайшее время.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщает пресс-служба президента Украины в субботу.

Также отмечается, что Макрона пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

"Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги для исполнения договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже.