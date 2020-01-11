Новые подробности трагедии в Иране: Зеленский готовит обращение к украинцам

Новости Украины:Владимир Зеленский намерен в субботу обратиться к украинцам в связи с признанием Ираном вины за сбитый украинский лайнер

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 декабря, обратится к украинцам в связи ситуацией ситуации относительно сбитого Ираном самолета "МАУ" в Тегеране.

"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбитием самолета МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу", - сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу.

Кроме того, в Офисе президента проинформировали, что Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), созданный по поручению Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас политическая часть работы завершена, и украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.