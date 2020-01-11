Путин опять потребовал закрепления "особого статуса Донбасса" в Конституции Украины

Меркель надеется на прогресс по Донбассу на следующем саммите в "нормандском формате".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что на следующем саммите "нормандского формата" будет достигнут прогресс по Донбассу.

Об этом она заявила на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве.

"Мы также обсудили "нормандский формат". В Париже у нас, как я бы сказала, прошла частично успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы. Однако к концу года был проведен обмен пленными, сейчас принимаются усилия по прекращению огня – это все правильно", - сказала Меркель.

"Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите достичь дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями. У нас есть основа и нам нужно с этим работать – у нас есть определенные сложности, но у нас есть твердое намерение", - подчеркнула канцлер Германии.

В свою очередь президент России Владимир Путин снова потребовал закрепления "особого статуса Донбасса" в Конституции Украины.

"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутрииранского …(Путин оговорился и сразу исправился - Ред.) внутриукраинского кризиса", - сообщил Путин.

При этом он подчеркнул, что Минские соглашения "остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации".

"Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию", - сказал Путин.

"Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях", - считает он.

При этом российский лидер подчеркнул, что "понимает все сложности внутриполитического процесса в Украине".

"Но если все заинтересованные стороны хотят окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений", - добавил он.

Как сообщалось ранее, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой.