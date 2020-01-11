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"Не представляют Россию": Путин ответил на вопрос о "вагнеровцах" в Ливии

"Не представляют Россию": Путин ответил на вопрос о "вагнеровцах" в Ливии
20:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин не опроверг участие российских боевиков из ЧВК "Вагнер" в боях в Ливии, заявив, что они "не представляют" Россию.

Президент России Владимир Путин не стал опровергать участие российских боевиков из частной военной компании "Вагнер" в боях в Ливии, заявив при этом, что они "не представляют" Россию.

Об этом он сказал на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Москве.

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин, отвечая на вопрос, сколько российских наемников из ЧВК "Вагнер" действуют сейчас в Ливии.

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При этом он объявил, что важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара (россияне воюют на его стороне - Ред.) и правительством национального согласия Файеза Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов.

"Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия", - сказал Путин.

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В свою очередь, Меркель выразила надежду, что процесс перемирия в Ливии, инициированный Россией и Турцией, пройдет успешно.

"Надеемся, что усилия российской стороны, особенно в том, что касается прекращения огня в Ливии, увенчаются успехом. Мы договорились поддерживать тесные контакты по этому поводу, а также с турецкой стороной и внутри Европейского Союза. Министры иностранных дел европейских стран тоже поддерживают тесную связь", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

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Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

26 декабря Ливия официально запросила военную помощь у Турции.

2 января парламент Турции на внеочередном заседании одобрил отправку турецких военных в Ливию.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Ливии незаконно находятся две тысячи боевиков российской ЧВК "Вагнер" и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.

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Германия, Россия, Ливия, Владимир Путин, Ангелой Меркель, ЧВК "Вагнер".
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