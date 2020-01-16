Госдума РФ рассмотрит кандидатуру приемника Медведева

Госдума РФ сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

Государственная дума РФ сегодня рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на назначение главы Федеральной налоговой службы премьер-министром. Заседание Госдумы запланировано на 14.00 мск.

Фракция партии власти "Единая Россия", обладающая конституционным большинством в Госдуме, на своем заседании единогласно поддержала внесенную президентом РФ кандидатуру Мишустина.

Сам Мишустин заявил, что в новом правительстве планируются кадровые изменения, однако никаких фамилий не назвал.

Перед заседанием Госдумы кандидат на должность премьер-министра России встретится с депутатами от ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

Как сообщалось ранее, вчера, 15 января, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.

Напомним, Рамзан Кадыров заявил о своей "временной нетрудоспособности".