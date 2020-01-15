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"Временно нетрудоспособный": Кадыров передал полномочия

"Временно нетрудоспособный": Кадыров передал полномочия
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Рамзан Кадыров заявил о своей "временной нетрудоспособности".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей "временной нетрудоспособности" и делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии.

"На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - неизвестно.

Стоит отметить, что сегодня стало известно о больших изменениях в российской политике. Так, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать Госдуме право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра, вице-премьеров и других членов правительства.

Кулеба об отставке правительства РФ: Это хорошо срежиссированное представление

После этого подало в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом Путин предложил Медведеву вновь создаваемый пост зампредседателя Совбеза РФ.

Сегодня же президент РФ внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, Муслим Хучиев.
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