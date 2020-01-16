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Партнер Путина по хоккею стал премьер-министром РФ

Партнер Путина по хоккею стал премьер-министром РФ
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. За такое решение проголосовал 381 депутат, 41-воздержался.

В своей речи Михаил Мишустин заявил, что выступает против списания кредитных долгов с россиян. По его мнению, это приведет к банкротству банков.

Кроме этого он пообещал, что новое правительство будет выполнять указы Путина, которые он выдал в мае. В частности речь идет о повышении зарплаты бюджетникам. Он также заявил о необходимости наладить доверие между бизнесом и властью. 

Госдума РФ рассмотрит кандидатуру приемника Медведева

Михаил Мишустин родился 1966 года, окончил Московский станкоинструментальный институт, имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Начиная с 2010 года он занимал должность главы налоговой службы РФ. Некоторое время занимался бизнесом, был главой организации "Международный компьютерный клуб". 

Увлекается хоккеем и входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА. Его неоднократно замечали на льду вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Мишустина выдвинули на должность премьер-министра после того, как Дмитрий Медведев и весь состав правительства подал в отставку.

Напомним, Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера РФ.

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Дмитрий Медведев, Россия, Премьер-министр, Госдума РФ, Михаил Мишустин.
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