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Россия тратит на "ЛНР" более 30 миллиардов рублей в год

Россия тратит на "ЛНР" более 30 миллиардов рублей в год
18:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Telegraf-EPA

РФ ежегодно "вливает" в ОРЛО более 30 млрд рублей через банк Южной Осетии.

Ежегодный объем финансирования Россией органов "власти" на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 миллиардов российских рублей, средства из РФ в ОРЛО попадают через банковское учреждение Южной Осетии.

Сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, фейковые органы власти в ОРЛО скрыто финансируются правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации.

"Установлено, что во избежание санкций в отношении банковского сектора РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - сказано в сообщении.

Для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, по которой средства из России попадают в так называемый "госбанк ЛНР". Затем деньги распределяются "министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока ОРЛО, в частности "МГБ", "МВД", "народной милиции".

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По данным СБУ, ежегодный объем финансирования РФ боевиков превышает 30 млрд российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей псевдореспублики.

По факту формирования доказательной базы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 УК.

"СБУ задокументировала, что ключевую роль в системе финансирования ОРЛО и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года, поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", - добавили в СБУ.

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Псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск.

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Россия, Луганская область, Южная Осетия, ОРЛО.
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