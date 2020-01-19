Медведев признал действенность санкций ЕС против РФ

Дмитрий Медведев признал, что европейские санкции были болезненными для экономики РФ.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о действенности европейских санкций против РФ заявив, что они очень сильно ударили по экономике страны. Об этом он рассказал в интервью одному из российских телеканалов, передает "Интерфакс".

По его словам, после присоединения Крыма к РФ последовали санкции, которые нанесли весомый удар по экономике Российской Федерации. Дмитрий Медведев рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться правительству страны и в частности с и решать проблемы которых никогда не было. В частности с импортозамещением, поскольку целый ряд товаров стал недоступен для РФ.

В сентябре прошлого года Европейский Союз продлил санкции против РФ до 15 марта 2020 года. Их ввели из-за нарушения территориальной целостности Украины и оккупации Крыма в 2014 году.

В списке санкций – 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

Напомним, депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.