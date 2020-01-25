"Решение принято": Чеснаков подтвердил намерения Суркова

Алексей Чеснаков сообщает, что решение Владислав Суркова уйти с госслужбы не изменится.

Помощник президента РФ Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы.

"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее в субботу Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Напомним, что в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.