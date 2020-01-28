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Не беспокойтесь: В Архангельске произошла утечка радиоактивных материалов

Не беспокойтесь: В Архангельске произошла утечка радиоактивных материалов
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН

В Архангельской области зафиксировали скачок уровня радиации.

В Северодвинске Архангельской области, где летом при взрыве на военном полигоне произошла утечка радиоактивных материалов, снова зафиксировали скачок уровня радиации. По городу начали распространяться панические слухи.

Об этом сообщает местный сайт 29.ru. Источники журналистов рассказали, что всему виной сбой в работе датчика автоматической системы контроля обстановки.

Как рассказали изданию в одном из детских садов города, официально им о скачке радиации не сообщали. Но прислали письмо, что всё в порядке.

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"Официально информации не поступало, чисто слухи ходили, родители и педагоги общались между собой. Управление образования прислало сообщение, что паника ложная, всё нормально", - отметили в учреждении.

В администрации Северодвинска все же рассказали, что зафиксировали небольшой скачок радиации.

"Скачок небольшой был, но он был в пределах нормы. На место выезжал сотрудник гражданской защиты Северодвинска и центра гигиены и эпидемиологии. Делали замеры, по результатам замеров информация будет в 12 часов", — рассказала начальник отдела по связям со СМИ администрации Северодвинска Ксения Юдина.

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В дальнейшем в администрации сообщили, что в городе сработал только один датчик из восьми, и повышение радиационного фона было в пределах нормы – до 0,49 микрозиверта в час. Датчик вывели из действия на период проверки.

Как сообщалось, 8 августа прошлого года в Архангельской области РФ на территории воинской части произошел взрыв и пожар. По данным Минобороны РФ, в результате инцидента погибли двое специалистов, еще шестеро получили ранения. Пятеро погибших были сотрудниками "Росатома".

В ведомстве тогда подчеркнули, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано и радиационный фон вблизи места взрыва и пожара, в норме. Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область).

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Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.

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Россия, Радиация, РФ, Опасность.
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