"Речь идет о демократии и правах человека": постпред Украины обсудил с генсеком СЕ агрессию РФ

Новости Украины:По убеждению постпреда при СЕ, агрессия РФ против Украины напрямую связана со сферой ответственности Совета Европы.

Совет Европы должен рассматривать агрессию РФ против Украины как сферу своей ответственности относительно нарушения на оккупированных территориях прав человека и демократии.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк на встрече с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, рассказал дипломат в комментарии Укринформу.

"Конечно, я отметил, что продолжающаяся российская агрессия против Украины напрямую связана со сферой ответственности Совета Европы, ведь речь идет о демократии и правах человека", - сказал постпред.

Тарасюк отметил, что речь идет о прямой связи между агрессией, поведением оккупационных властей на оккупированных территориях и ситуацией на этих территориях с правами человека и демократиией.

Посол добавил, что также обсудил с генеральным секретарем вопрос ее визита в Украину и выразил надежду, что он состоится в этом году.

Кроме этого, собеседники говорили о деятельности комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая также планирует визит в Украину, и этот вопрос сейчас согласовывается между Киевом и СЕ.

Среди других вопросов Тарасюк и Пейчинович-Бурич обсудили назначение нового руководителя Офиса Совета Европы в Киеве.

Как сообщалось, 27 января постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк официально приступил к исполнению обязанностей. Он также встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.