"Речь идет о демократии и правах человека": постпред Украины обсудил с генсеком СЕ агрессию РФ

Совет Европы должен рассматривать агрессию РФ против Украины как сферу своей ответственности относительно нарушения на оккупированных территориях прав человека и демократии.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк на встрече с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, рассказал дипломат в комментарии Укринформу.
"Конечно, я отметил, что продолжающаяся российская агрессия против Украины напрямую связана со сферой ответственности Совета Европы, ведь речь идет о демократии и правах человека", - сказал постпред.
Тарасюк отметил, что речь идет о прямой связи между агрессией, поведением оккупационных властей на оккупированных территориях и ситуацией на этих территориях с правами человека и демократиией.
Посол добавил, что также обсудил с генеральным секретарем вопрос ее визита в Украину и выразил надежду, что он состоится в этом году.
Кроме этого, собеседники говорили о деятельности комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая также планирует визит в Украину, и этот вопрос сейчас согласовывается между Киевом и СЕ.
Среди других вопросов Тарасюк и Пейчинович-Бурич обсудили назначение нового руководителя Офиса Совета Европы в Киеве.
Как сообщалось, 27 января постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк официально приступил к исполнению обязанностей. Он также встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.