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Эпидемия коронавируса: РФ прервала соглашение о турпоездках с Китаем

Эпидемия коронавируса: РФ прервала соглашение о турпоездках с Китаем
09:24 Сегодня Телеграф УНН

Россия приостановила безвизовые туристические поездки с Китаем из-за коронавируса.

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки с Китаем со 2 февраля в связи со вспышкой нового вида коронавируса.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение на сайте правительства РФ.

Безвизовые групповые турпоездки были предусмотрены соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года. Обеспечить их временное прекращение поручено ФСБ.

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Кабмин поручил МВД на время прекратить прием документов и выдачу приглашений гражданам Китая на осуществление трудовой деятельности в России, а также выдачу разрешений на работу китайцам, которые не находятся в РФ.

Отмечается, что данные меры приняты "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции" на территории РФ.

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Китай, Россия, Эпидемия, РФ, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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