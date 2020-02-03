РФ приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Смертельный вирус: РФ временно останавливает железнодорожное сообщение с КНР.

Россия временно полностью останавливает железнодорожное сообщение с Китаем с 3 февраля.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация поступила от представителей компании РЖД. Такое решение приняли из-за риска распространения нового типа коронавируса в Китае. Ранее по этой же причине Россия частично ограничила авиасообщение с Китаем и закрыла границу. В Минтрансе заявляли, что российские авиакомпании смогут летать в страну в чартерном режиме.

Напоминаем, сегодня самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Франции и других европейских стран приземлился на военной базе вблизи Марселя.