РФ приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия временно полностью останавливает железнодорожное сообщение с Китаем с 3 февраля.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что информация поступила от представителей компании РЖД. Такое решение приняли из-за риска распространения нового типа коронавируса в Китае. Ранее по этой же причине Россия частично ограничила авиасообщение с Китаем и закрыла границу. В Минтрансе заявляли, что российские авиакомпании смогут летать в страну в чартерном режиме.
Напоминаем, сегодня самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Франции и других европейских стран приземлился на военной базе вблизи Марселя.