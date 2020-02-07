Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Пулев пугающе обратился к Джошуа
Пулев пугающе обратился к Джошуа
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

"Без отказа": Россия планирует упростить прием в гражданство для иностранцев

"Без отказа": Россия планирует упростить прием в гражданство для иностранцев
12:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

В России власти собираются упростить прием в гражданство для иностранцев.

Власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.

О подготовке правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, "Ъ" рассказали собеседники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства. 

В пресс-службе правительства, куда издание обратилось с запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Группе российских актеров запретили въезд в Украину

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства. 

"С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка",— говорится в полученном "Коммерсантом" ответе пресс-службы Белого дома.

В Белом доме сообщили, что работа над поправками находится на финальной стадии. Законопроект еще не внесен в Госдуму, но депутаты планируют принять его уже в весеннюю сессию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сигнал бедствия: Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Член рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики, депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал, что закон о гражданстве могут ждать и другие изменения: для соискателей гражданства РФ могут отменить требования о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет и необходимости подтверждать законный источник доходов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Гражданство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь