"Без отказа": Россия планирует упростить прием в гражданство для иностранцев

В России власти собираются упростить прием в гражданство для иностранцев.

Власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.

О подготовке правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, "Ъ" рассказали собеседники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

В пресс-службе правительства, куда издание обратилось с запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

"С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка",— говорится в полученном "Коммерсантом" ответе пресс-службы Белого дома.

В Белом доме сообщили, что работа над поправками находится на финальной стадии. Законопроект еще не внесен в Госдуму, но депутаты планируют принять его уже в весеннюю сессию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Член рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики, депутат Госдумы Леонид Калашников рассказал, что закон о гражданстве могут ждать и другие изменения: для соискателей гражданства РФ могут отменить требования о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет и необходимости подтверждать законный источник доходов.