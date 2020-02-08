Полозов навестил украинского политзаключенного Яцкива в СИЗО "Лефортово"

Николай Полозов встретился с политзаключенным Иваном Яцкиным, которого спецслужбы РФ задержали и тайно вывезли в Россию в октябре 2019 года.

Российский адвокат Николай Полозов встретился с украинским политзаключённым Иваном Яцкиным в следственном управлении ФСБ в ходе проведения следственных действий.

По словам адвоката, Иван Яцкин попросил его посодействовать во встрече с консулами Украины в СИЗО "Лефортово". Ранее Полозов уже обсуждал с консулами этот вопрос и в этой связи было заявлено следователю ходатайство на получение разрешения консулам на свидание с Иваном Яцкиным.

Как написал Полозов, в связи с заболеваниями сосудов и после перенесённых ранее операций политзаключенному необходимы специальная ортопедическая одежда.

Адвокат также сообщил Яцкину, что его супруга родила дочку.

"Невозможно описать его эмоции. Это была смесь восторга и радости от известия о рождении дочери, и отчаяния от невозможности ее увидеть и обнять своих родных", написал адвокат.

Напомним, Николай Полозов будет через суд добиваться расследования смерти крымской татарки Веджие Кашка во время ее задержания российскими силовиками.