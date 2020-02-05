Полозов требует возобновить следствие по факту смерти Веджие Кашка

Новости Украины:Николай Полозов намерен в судебном порядке добиться возобновления следственных действий по факту смерти Веджие Кашка.

Во временно оккупированном Крыму адвокат Николай Полозов в судебном порядке просит возобновить доследственную проверку по факту смерти ветерана национального движения крымских татар Веджие Кашка во время задержания 23 ноября 2017 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"После отказа следственного комитета РФ (СКР) в Крыму отменить постановление следователя и возобновить доследственную проверку, я вынужден обжаловать незаконный отказ уже в судебном порядке. В "Киевский Районный суд" Симферополя мной была направлена жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ, содержащая аналогичные требования", - написал он.

По мнению доверителя Полозова - сына Веджие Кашка Ибрама, доследственная проверка, которую проводила следователь следственного отдела СКР, была проведена не полностью и не точно, а ряд фактов и обстоятельств следователем не исследовались вовсе.

"По нашему мнению, Веджие Кашка можно было спасти, если бы ее привезли в стационар, поместили в реанимацию, использовали весь набор стационарной медицинской техники, включая дефибрилляторы и прочее необходимое оборудование, которого в машине скорой помощи почему-то не было. Вместо того, несмотря ухудшающееся состояние здоровья (по свидетельству врача, Веджие Кашка не могла говорить, хрипела и ей становилось все хуже) следователь методично заполняла протокол, производила выемку, а затем ещё и зачитывала вслух это протокол Веджие Кашка, которая в тот момент уже не понимала и не могла осознавать, что происходит. Все это время следственного действия (а это не менее 15 минут) "скора"я должна была ехать в больницу, но она стояла на месте. Дыхание Веджие Кашка остановилось через 9 минут после окончания следственного действия", - написал адвокат.

Как сообщалось ранее, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминировали вымогательство средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время задержания стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения 82-летней Веджие Кашка, позже женщина скончалась.

12 апреля 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый "Симферопольский районный суд" обязал Айтана выплатить сумму, которую он должен покойной Веджие Кашка, а также оплатить расходы ее внучки Алие Кашка на судебные сборы.

17 апреля "Киевский райсуд Симферополя" вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка": Трубач, Дегерменджи и Аметов приговорены к 3 годам условно (с испытательным сроком 3 года), Чапух - к 3,5 годам условно (с испытательным сроком 3 года).

Напомним, 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.