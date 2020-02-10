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Понедельник, 10.02.2020

В России "на брюхо" приземлился самолет (Видео)

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск (Республика Коми), совершил жесткую посадку после того, как надломились основные стойки шасси. Об этом сообщает Avianews. На борту находились 94 пассажира, их эвакуировали с помощью надувных трапов. Один из них обратился за медицинской помощью с ушибом колена. Взлетно-посадочная полоса была покрыта льдом - самолет развернуло поперек, прежде чем он остановился. В авиакомпании называют возможной причиной происшествия резкий сдвиг ветра перед посадкой. По данным российского Интерфакса, аэропорт Усинск временно закрыт до устранения последствий происшествия.
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Самолет, Республика Коми, Boeing-737-500, Жесткая посадка, Усинск.
14:02 Сегодня Телеграф
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