В России "на брюхо" приземлился самолет (Видео)

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск (Республика Коми), совершил жесткую посадку после того, как надломились основные стойки шасси. Об этом сообщает Avianews. На борту находились 94 пассажира, их эвакуировали с помощью надувных трапов. Один из них обратился за медицинской помощью с ушибом колена. Взлетно-посадочная полоса была покрыта льдом - самолет развернуло поперек, прежде чем он остановился. В авиакомпании называют возможной причиной происшествия резкий сдвиг ветра перед посадкой. По данным российского Интерфакса, аэропорт Усинск временно закрыт до устранения последствий происшествия.