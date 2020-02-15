Авиакатастрофа MH17: В России отреагировали на отказ Нидерландов по фигурантам дела

Россия обвинила Нидерланды в "уклонении от проведения всестороннего расследования.

Нидерланды уклонились от проведения всестороннего расследования катастрофы малайзийского Boeing в Украине, отказавшись судить подозреваемых в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы. Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН, — сообщили в надзорном ведомстве. — Полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности".

В конце лета 2019 года в надзорное ведомство поступил запрос о правовой помощи по делу об авиакатастрофе, согласно которому в причастности к крушению подозреваются трое россиян.

По ст. 61 Конституции РФ граждане России не могут быть выданы другому государству. При этом россияне, совершившие преступления за рубежом, подлежат уголовной ответственности за свои действия в РФ по ее закону.

"В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 21 июля 2014 года № 2166 Российская Федерация заинтересована в проведении всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств данной авиакатастрофы, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан", — отметили в надзорном ведомстве. Поэтому 10 октября прошлого года Генпрокуратура РФ официально обратилась в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче соответствующих материалов для осуществления уголовного преследования.

Напомним, Гендиректор российского Первого канала Константин Эрнст признал ошибку в сюжете об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing МН17 летом 2014 года.