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В центре Москвы в храме мужчина напал с ножом на прихожан

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В центре Москвы в храме мужчина напал с ножом на прихожан
10:44 Сегодня Телеграф Фото: Telegram-канал Mash

В Москве в воскресенье, 16 февраля, в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался человек с ножом и напал на прихожан.

В храме в центре Москвы мужчина напал на прихожан с ножом, в результате инцидента два человека получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк, Telegram-канал Mash.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

26-летнего нападавшего удалось схватить другим прихожанам, затем он был передан в руки полиции. Правоохранительные органы установили личность задержанного – мужчину зовут Ефим Ефимов, выясняются мотивы его поступка.

"Не устраивает это лицемерие", – так он объяснил полицейским, почему набросился с ножом на батюшку. Мужчина приехал в Москву на заработки из Липецка. Никакого теракта, говорит, совершать не хотел.

По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло в храме Святителя Николая.

По данным Mash, задержанный - Ефим Ефимов.

 Прямая видеотрансляция с места событий:

"(Зашел в храм) и направился прямо к алтарю, где батюшка служил службу, а когда помощник попытался его остановить, парень ударил его ножом. Прихожане совместными усилиями скрутили Ефима, но он успел порезать двух - сейчас они в травмпункте,"- говорится в сообщении.

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Напомним, в Умани в пятницу ночью, 10 января, примерно 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана.

В городе Гельзенкирхен, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, полицейские застрелили мужчину, который бросился на них с ножом.

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Москва, Полиция, Жертвы, Нападение.
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