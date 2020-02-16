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"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил на слова министра США о "Северном потоке 2"

"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил на слова министра США о "Северном потоке 2"
14:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

В "Газпроме" допускают, что "Северный поток 2" будет достроен.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ответил фразой "Никогда не говори никогда" на сомнения министра энергетики США Дэна Бруйетта в способности России самостоятельно достроить "Северный поток - 2".

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Куприянов предоставил российскому агентству ТАСС.

В субботу глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Им грозит очень длительная задержка, потому что в России нет соответствующих технологий", - сказал Бруйетт. При этом министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

США: РФ не сможет достроить Северный поток-2

"Никогда не говори никогда", - сказал на это российскому агентству представитель "Газпрома".

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

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Напомним, 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

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Газпром, США, Сергей Куприянов, Северный поток-2.
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