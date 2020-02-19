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Оккупация Крыма: Путин дал статус "ветеранов" бывшим украинским военным

Оккупация Крыма: Путин дал статус "ветеранов" бывшим украинским военным
15:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Владимир Путин подписал изменения в закон РФ о статусе ветеранов.

Президент России Владимир Путин предоставил статус "ветерана службы" бывшим украинским военным в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сказано в Федеральном законе № 19-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах", опубликованный на российском официальном портале правовой информации. Подписанный закон вносит изменения в статью 5 росийского закона о ветеранах.

Эта статья теперь признает ветеранами военной службы тех, кто "проходил военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба".

Путин уволил главного "куратора" Украины

После аннексии украинского полуострова Россией 4266 украинских военных не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы. В марте 2018 года военная прокуратура объявила их в розыск по подозрению в дезертирстве.

Напомним, Олег Сенцов назвал единственную стратегию деоккупации Крыма.

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Россия, Крым, Владимир Путин, Оккупированный полуостров.
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