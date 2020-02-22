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"Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН

"Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
13:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В МИД РФ заявили, что довольны решением морского трибунала ООН и рады, что их аргументы были приняты.

В России выразили удовлетворение решением международного арбитражного трибунала в деле "Украина против Российской Федерации" по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент", - заявили в РФ, добавив, что по их мнению, за иском стоит то, что они назвали "попыткой доказать" суверенитет Украины над Крымом.

МИД России в то же время заявил, что выводы трибунала в отношении других возражений РФ будут "тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 г".

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Накануне арбитражный трибунал ООН по морскому праву подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины относительно незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов.

Позже Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение суда.

Как сообщалось ранее, 14 сентября 2016 года МИД направило Российской Федерации сообщение об арбитраже, иск, а также основания, на которых он базируется, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 22 декабря 2016-го был сформирован Арбитражный суд, который будет рассматривать дело Украины против РФ.

После подачи Украиной Меморандума в Арбитраж (19 февраля 2018 года) с 19 мая 2018 года по 27 ноября 2018 года осуществлялись письменные представления сторон в арбитраж о наличии юрисдикции: отрицание России о наличии юрисдикции и ответы-комментарии Украины с указанием содержательных доказательств наличия юрисдикции у Арбитража рассматривать дело.

10-14 июня 2019 года в Гааге состоялись устные слушания Предварительных возражений РФ о наличии юрисдикции.

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Москва, ООН, РФ, МИД России, Морской трибунал.
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