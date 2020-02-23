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Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Россия эвакуировала из Японии своих граждан

Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Россия эвакуировала из Японии своих граждан
12:14 Сегодня Телеграф УНН

Россия эвакуировала восемь граждан из Токио, которые были пассажирами судна Diamond Princess.

Восемь россиян, эвакуированных из круизного лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в город Казань. Об этом сообщает ТАСС.

"Борт прибыл. Они уже сейчас движутся в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцев, среди этих восьми есть один ребенок. Внутри вместе с ними находится медперсонал - три врача, шесть медсестер и три санитарки. Этот медицинский персонал будет все 14 дней находиться рядом с ними, то есть, они также будут жить вместе с ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены авиацией МЧС. Обнаруженное ранее в трех из них заболевание "протекает в легкой форме".

"Зараженный" лайнер в японском порту: Британия эвакуировала своих граждан

Напомним, у двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, выявлен коронавирус 2019-nCoV.

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Япония, Россия, Коронавирус, Diamond Princess.
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