Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Россия эвакуировала из Японии своих граждан

Россия эвакуировала восемь граждан из Токио, которые были пассажирами судна Diamond Princess.

Восемь россиян, эвакуированных из круизного лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в город Казань. Об этом сообщает ТАСС.

"Борт прибыл. Они уже сейчас движутся в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцев, среди этих восьми есть один ребенок. Внутри вместе с ними находится медперсонал - три врача, шесть медсестер и три санитарки. Этот медицинский персонал будет все 14 дней находиться рядом с ними, то есть, они также будут жить вместе с ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены авиацией МЧС. Обнаруженное ранее в трех из них заболевание "протекает в легкой форме".

Напомним, у двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, выявлен коронавирус 2019-nCoV.