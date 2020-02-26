Сурков заявил, что "Украины нет" и что для Донбасса быть в ней – "унижение"

Владислав Сурков заявил, что Украины пока нет и не известно, будет ли она.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", чтобы вернуться в ее состав. Об єтом он рассказал в интервью, которое он дал директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии"

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украина — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.

Сурков о Донбассе: " Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины.

Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились.

На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой".

Ответ на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины: "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

О Владимире Зеленском: "Не лох. Во всяком случае, в Париже (на встрече лидеров "нормандской четверки") все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях".

О причинах отставки: "Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился".

Сурков уточнил, что сам попросил об отставке: "Это была чистая самоволка".

Он добавил, что Владимир Соловьев из "Коммерсанта" и Алексей Венедиктов из "Эхо Москвы" довольно верно описали причины его ухода с должности помощника Путина и кураторства Украины.