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Новая конституция РФ: Сурков не исключил обнуления президентских сроков

Новая конституция РФ: Сурков не исключил обнуления президентских сроков
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

По словам бывшего помощника президента, это может произойти в случае уточнения полномочий главы государства в обновленной Конституции РФ.

Бывший куратор Донбасса в Кремле, экс-помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что после внесения изменений в российскую Конституцию нужно "заново начать отсчет президентских сроков".

Об этом он сказал в интервью изданию "Актуальные комментарии".

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", - сказал Сурков.

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По его словам, в России "естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления". "Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", - сказал Сурков.

Как сообщалось ранее, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Он предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

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Кроме того, Путин предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки в должности).

По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России. В 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы государства.

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РФ, Конституция РФ, Владислав Сурков.
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