Гигантский иконостас: В российском детском медцентре собираются потратить миллион на проект

Государственный детский медицинский центр имени Войно-Ясенецкого в России организовал открытый аукцион для покупки гигантского иконостаса.
Об этом сообщают "Открытые медиа", ссылаясь на документы на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 996 тысяч рублей.
Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра.
Согласно документам госзакупки, подрядчик должен будет изготовить иконостас шириной более пяти и высотой более 2,5 метра.
Оплачивать работы учреждение будет за счёт средств от предпринимательской и другой деятельности.
Также в стоимость контракта входит изготовление икон и царских врат. Сюжет и стиль икон клиника будет обсуждать с подрядчиком отдельно.
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