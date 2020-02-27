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Путин ответил на вопрос о своих двойниках

Путин ответил на вопрос о своих двойниках
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент России Владимир Путин отрицает наличие своих двойников, но заявил, что ему это предлагали.

Российский президент Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника ради безопасности возникла еще в начале 2000-х, но он утверждает, что от нее отказался.

Об этом Путин рассказал российскому агентству ТАСС.

"Идея возникла, но я отказался от двойников", – сказал Путин. По его словам, "это было в тяжелые времена борьбы с терроризмом".

Путин добавил, что его хотели заменить двойником на мероприятиях в местах, где "главе государству находиться опасно".

Отметим, что российские СМИ неоднократно писали, что у Путина возможно есть двойники, которые заменяют его на публичных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в конституции России могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина. При этом в стране действует федеральный закон, который запрещает преследование бывших президентов.

Путин предостерег от попыток исказить историю Великой отечественной войны

В частности, издание Bloomberg писало, что инициированные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году.

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Россия, Владимир Путин, Двойники, Двойники Путина.
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